"Les Soprano" fête ses 25 ans avec des scènes inédites et un compte TikTok

(ETX Daily Up) - La série "Les Soprano" fête ses 25 printemps ! Pour célébrer cet anniversaire, un compte TikTok a été créé pour résumer chaque épisode en 25 secondes. Et petit plus : des scènes inédites sont également dévoilées en ligne.

Quinze scènes inédites dont trois jamais diffusées. Voici le cadeau d'anniversaire des 25 ans des Soprano aux fans de la série. Ces images jamais vues sont disponibles uniquement sur l'application Max, dans un onglet spécialement conçu pour l'occasion, "The Sopranos: 25th Anniversary". Et Warner Bros. Discovery n'a pas lésiné sur les présents puisque cinq heures sur les coulisses de la série sont également accessibles en ligne.

Sur TikTok, les jeunes utilisateurs peuvent déjà se familiariser avec l'une des séries les plus cultes du petit écran grâce à des petits résumés de moins de trente secondes. Warner Bros. Discovery a eu l'idée de réaliser des vidéos de 25 secondes pour célébrer les 25 ans de la série. Des résumés courts, rythmés, amusants, soulignant les moments importants de chaque épisode de la saga de David Chase. En tout, la série compte 86 épisodes.

Depuis, le compte officiel @TheSopranos sur TikTok a séduit plus de 27.000 abonnés et cumulé plus de 43.000 "J'aime" en seulement cinq jours. Si pour le moment, aucune des vidéos n'a atteint le million de vues, ou ne serait-ce que 100.000 vues, la stratégie de HBO est tout autre : séduire et rediriger les jeunes présents sur le réseau social chinois vers la plateforme de streaming Max, sur laquelle l'intégralité de la série culte est disponible. C'est ce que précise d'ailleurs la biographie du compte @TheSopranos sur TikTok : "Stream les épisodes complets des Sopranos sur Max.", le tout accompagné d'un lien vers la plateforme de streaming. Encore indisponible en France, Max devrait l'être en été 2024.

Lancée le 10 janvier 1999 sur la chaîne américaine HBO, la série "Les Soprano" suit Tony Soprano, interprété par James Gandolfini, un chef de clan mafieux atteint de crises d'angoisse qui consulte une psy en cachette. Considéré comme l'une des meilleures séries de tous les temps, le drama a marqué un tournant dans l'histoire des séries télévisées.

Les anciennes séries à l'image de "Friends" ou encore "The Office" profitent notamment de leur popularité sur les réseaux sociaux et font encore partie des séries les plus appréciées chez les jeunes générations, en particulier sur l'application chinoise.

Dernièrement, c'est le studio Paramount qui avait décidé de diffuser l'intégralité du film "Lolita Malgré Moi" en plusieurs parties sur TikTok, le 3 octobre dernier à l'occasion du "Mean Girls Day". Un moyen de faire de la promotion gratuite et massive auprès d'un public convoité avant la sortie de la suite "Mean Girls - Lolita malgré moi". Reste à voir si la tactique porte ses fruits.