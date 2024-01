Villefranche-de-Rouergue. C’est "L’Histoire d’un escargot" sur les planches

Les Espaces Culturels comment l’année 2024 avec la présentation d’une fable musicale, "Histoire d’un escargot". Un spectacle jeune public (à partir de 6 ans) avec la Clark Compagnie. Rendez-vous ce jeudi 11 janvier à 14 h 30 et vendredi 12 janvier à 10 h 00 et 14 h 30 au Théâtre municipal.

"C’est l’histoire d’un escargot rebelle… Ses questionnements existentiels ne trouvant aucun écho chez ses congénères gastéropodes, il décide de partir chercher des explications ailleurs", raconte la compagnie Clark. "Nous plongeons dans cette quête de recherche à hauteur de brins d’herbe avec une scénographie bucolique, en présence d’un musicien sur scène. Les thèmes abordés de l’environnement et de l’exil vont permettre d’ouvrir le dialogue auprès des enfants mais aussi des adultes. C’est avec humour et poésie que Coline Lubin et Kristen Annequin, les interprètes qui ont également assuré la mise en scène, nous emportent dans ce voyage épique et atypique et nous plongent avec humour et poésie dans une histoire douce-amère sur l’humain. Une fable "gastéropodique" et musicale à voir."

Pièce écrite d’après la nouvelle de Luis Sepúlveda "Histoire d’un escargot" qui découvrit l’importance de la lenteur. Compositions musicales : Kristen Annequin-Création et régie lumières : Serena Andreasi-Décor : Emmanuel Borgetto. Les séances scolaires sont ouvertes à toutes et tous selon les places disponibles. Réservations auprès de l’office de tourisme : 05 36 16 20 00/ /espaces-culturels.fr/06 87 95 09 82.