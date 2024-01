Florentin-la-Capelle. Des vœux municipaux très informatifs

Le maire Lucien Veyre accompagné de ses adjoints et de ses conseillers a présenté ses vœux à la population. Les divers aménagements et travaux réalisés en 2023 ont été exposés, notamment l’agrandissement de la zone artisanale avec l’implantation de l’entreprise de travaux publics Alary et l’installation de M. Porthault artisan – taxi ainsi que tous les évènements festifs et conviviaux proposés par les nombreuses associations.

Plusieurs réalisations sont attendues pour 2024, dont l’amélioration énergétique du bâtiment de l’ancienne école publique, l’aménagement des abords de l’espace multifonctionnel dans le cadre de l’opération cœur de village. . . M. Valadier, président de la communauté de communes, a discouru sur "l’importance de l’investissement sur chacun des bourgs centre afin que partout sur ce territoire on puisse bénéficier des mêmes services, en particulier les services à la personne et l’accompagnement". En ce qui concerne les transports à la demande, il a annoncé le projet de mettre en place des transports solidaires ; un transport d’utilité sociale au besoin des plus fragiles qui va être expérimenté.

Ensuite, M. Alazard, conseiller départemental, a pris la parole pour saluer "la belle richesse de Florentin liée aux multiples évènements proposés par les associations". Il a évoqué entre autres les travaux prévus sur la RD 42 vers Laguiole qui vont être lancés rapidement. M. Alazard a insisté également sur "le besoin de sérénité, de rester lucides et de garder nos valeurs de solidarité", il a déclaré que "les actions menées par le Département ne peuvent être efficaces qu’avec le concours de la communauté de communes d’où cette importance des rester liés".

La matinée s’est terminée autour d’un buffet.