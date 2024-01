Quel régime pour éviter de prendre du poids à long terme ?

Nous sommes nombreux à grossir en vieillissant. Mais selon des chercheurs américains, une faible consommation de glucides ainsi qu’un un régime riche en protéines, en graisses végétales et en glucides sains tels que céréales complètes seraient associés à une prise de poids plus lente dans le temps.

Une alimentation principalement composée de fruits, de légumes, d’hydrates de carbone sains comme les céréales complètes et de produits laitiers à faible teneur en matières grasses ne présente que des bénéfices pour la santé.

Il a en effet été prouvé que "les régimes pauvres en glucides privilégiant les sources végétales saines sont associés à une prise de poids plus lente à long terme", déclarent des chercheurs de l’Ecole de Santé publique T.H. de Harvard (Etats-Unis). A l’inverse, "les régimes riches en protéines et en graisses d’origine animale ou en glucides raffinés étaient associés à une prise de poids plus rapide à long terme", souligne le Pr Binkai Liu, principal auteur de l’étude.

Jusqu’ici, les études publiées à ce sujet démontraient " les avantages d’une réduction des glucides pour la perte de poids à court terme". Mais "peu de recherches ont été menées sur l’effet des régimes pauvres en glucides sur le maintien du poids à long terme et sur le rôle de la qualité des groupes d’aliments".

L’équipe du Pr Liu a donc analysé le régime alimentaire et le poids de 123 332 adultes en bonne santé, de 1986 à 2018. Chaque participant a fourni des rapports sur son alimentation et son poids tous les quatre ans. Les chercheurs ont évalué les régimes des participants en fonction de leur adhésion à cinq régimes à une plus ou moins faible teneur en glucides.

Celles et ceux qui consommaient le moins de glucides voyaient leur poids augmenter moins vitre dans le temps, contrairement à ceux qui consommaient régulièrement et/ou d’importantes quantités de glucides. Une observation d’autant plus probante "chez les participants plus jeunes (<55 ans), en surpoids ou obèses, et/ou moins actifs physiquement".