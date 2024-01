Vézins-de-Lévézou. Une sortie appréciée au bowling de Millau

Durant les dernières vacances, une sortie au bowling de Millau a été organisée par Familles rurales pour les adolescents du secteur de Vezins, Saint-Léons et Saint-Laurent. Sonia, Rachel et Charline ont accompagné les jeunes avec les minibus prêtés par les mairies de Saint-Léons et Saint-Laurent. Pour les collégiens, au nombre de 15, le rendez-vous était fixé en début d’après-midi. À leur retour, les 8 lycéens inscrits ont pris, à leur tour, la route pour le bowling. Avant de retourner sur le Lévézou, les adolescents ont pu échanger autour d’un gâteau et d’une boisson et proposer des idées de futures sorties.

Ces jeunes sont ravis de pouvoir se retrouver et de partager des loisirs. Le bureau de Familles Rurales est en réflexion pour les prochaines vacances scolaires…