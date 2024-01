'75 Hotter Challenge' : la routine stricte et intense pour démarrer l'année en pleine forme

(ETX Daily Up) - Détermination, abnégation, et dépassement de soi ! A peine la nouvelle année entamée, les socionautes s'astreignent déjà à une nouvelle routine sportive et mentale extrêmement stricte, en vue - paraît-il - de tenir leurs bonnes résolutions. Le '75 Hotter Challenge', qui fait déjà le buzz sur les réseaux sociaux, induit une hygiène de vie irréprochable, pour débuter 2024 plus motivé (ou épuisé) que jamais. Explications.

Janvier est aujourd'hui considéré comme le mois de tous les challenges : pas d'alcool avec le dry january, ou moins d'alcool avec le damp january, pas d'aliments d'origine animale avec le veganuary, et même pas d'épilation avec le januhairy. On l'aura compris, dès le début de l'année, hommes et femmes sont mis (ou se mettent) à l'épreuve pour tenter d'adopter des comportements plus sains et responsables, en vue de modifier leur mode de vie. C'est aussi le cas avec le '75 Hotter Challenge', que l'on retrouve également sous la forme '75 Hard Challenge', popularisé en 2020, qui revient chaque année pour soumettre celles et ceux qui le souhaitent à une hygiène de vie stricte - peut-être un peu trop d'ailleurs. Le concept est simple, il s'agit d'adopter une routine sportive et nutritionnelle intense pour se maintenir en forme, réfléchir à certaines de ses habitudes, mais aussi sculpter son corps.

Un niveau de difficulté très élevé

Mais ce challenge physique n'est peut-être pas à la portée de tous, ne serait-ce parce qu'il nécessite une rigueur sans faille. Et pour cause, il est demandé de suivre plusieurs règles strictes pendant 75 journées consécutives. Si les participants sont amenés à faire l'impasse sur la moindre journée, il faut tout reprendre à zéro. De quoi rendre le défi non seulement très difficile mais aussi particulièrement contraignant. Et l'idée n'est absolument pas de s'astreindre à une routine dont les effets pourraient se révéler plus néfastes que bénéfiques sur long terme.

Plus concrètement, cette dernière consiste à ne pas consommer une goutte d'alcool (à combiner donc avec le dry january), à lire quotidiennement 10 pages d'une oeuvre non fictive ou axée sur le développement durable (a priori faisable), bannir les repas riches en gras (ça passe encore), boire l'équivalent d'un gallon d'eau par jour, soit environ 3,8 litres aux Etats-Unis (ça fait beaucoup, et n'est pas forcément recommandé), et s'adonner à deux séances d'exercices quotidiennes d'une quarantaine de minutes (faut-il encore trouver le temps et la motivation).









De quoi donner à réfléchir avant de se lancer dans ce challenge éprouvant. Et pourtant, ce programme physique et mental intense semble faire une foule d'adeptes sur les réseaux sociaux. Rien que sur TikTok, les hashtags #75hardchallenge, #75hotchallenge et #75hotterchallenge ont déjà généré 1,3 milliard, 2 millions, et 329.000 vues, respectivement. Des chiffres qui donnent le tournis, et témoignent de la volonté des socionautes de démarrer l'année du bon pied - et en pleine forme. Et ce, même si rien ne prouve que le challenge est rondement mené.

Adapter certaines règles

Du fait du niveau élevé de difficulté de ce programme sportif, il est important d'avoir conscience que ce dernier comporte des limites et qu'il n'est pas adapté à tous. L'idée n'est ni de culpabiliser, ni de se démotiver, ni de débuter l'année totalement lessivé. Nombreux sont les professionnels de santé qui rappellent d'ailleurs régulièrement qu'il vaut mieux faire une ou deux séances de sport hebdomadaire(s) tout au long de l'année, plutôt que de se lancer dans une activité physique intense qui ne tiendra pas sur le long terme. Résultat, le moindre écart ne doit surtout pas être considéré comme un échec, et il est important que chacun adapte ce programme selon ses besoins, ses capacités, et plus largement son mode de vie.

Il suffit de jeter un œil aux nombreuses vidéos publiées sur le sujet sur TikTok pour s'apercevoir que la plupart des utilisateurs ont déjà tenu compte de ces paramètres. L'utilisatrice @delilahswrld5 met, par exemple, l'accent sur deux routines possibles : la plus difficile, susmentionnée, et un programme plus soft. Ce dernier permet notamment de se laisser tenter par un verre d'alcool lors d'occasions spéciales, de se 'contenter' de 3 litres d'eau par jour, de ne réaliser qu'une séance de sport au quotidien avec une journée de récupération par semaine, et de lire 10 pages d'un livre au choix, sans restriction sur le genre littéraire.

Les exemples sont nombreux, la plupart des socionautes ayant intégré le fait que ce challenge a pour but de se dépasser, de se maintenir en forme, et de démarrer l'année du bon pied, sans que cela nuise à leur santé physique ou mentale. Ce qui peut être le cas avec un programme trop intensif ou non adapté au quotidien ou à la condition physique du plus grand nombre.