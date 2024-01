Onet-le-Château. Des contes d’hiver enchanteurs pour le premier rendez-vous de l’année

Toujours autant de loupiots en ce début d’année pour aller cette fois-ci, à la rencontre de Stéphanie Rondat et de ses "Bouquets d’hiver", cinq contes glanés aux quatre coins de la terre pour une promenade au creux de l’hiver. Mais avant de les raconter, la conteuse a expliqué sa démarche "Les histoires ont des couleurs et des musiques. Je vais d’abord les réveiller car lorsqu’on ne les raconte pas souvent elles sont tranquilles… et de votre côté, vérifiez que vous avez des yeux et des oreilles, pour les voir et les entendre…"

Et une fois cette première étape franchie, les enfants ont pu partir dans l’hiver et dans la neige, avec les animaux de la forêt, comme la souris, la grenouille, la chouette, mais aussi le lièvre et le renard qui trouveront une solution commune pour se tenir bien au chaud : une moufle rouge et fourrée qui remplira ses fonctions… jusqu’à ce que les coutures lâchent… Au fait, c’était la première histoire et elle était de couleur rouge, comme la moufle… et les autres histoires ont suivi pour un joli moment de partage. Partage qui s’est poursuivi autour des jeux mis à disposition par la ludothèque et qui ont permis de prolonger le moment.

Le prochain rendez-vous conte aura lieu au Krill, mercredi 14 février à 15 heures, avec les contes du pays de nulle part de Florant Mercadier.