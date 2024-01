La chorale de l'IME de Cransac sur scène avec les Jumeaux à la MJC de Rodez ce jeudi soir

Les Jumeaux se produisent ce jeudi à 20h30 à la MJC de Rodez avec une vingtaine de jeunes de l'Institut médico-éducatif de Cransac pour une première et un grand moment d'émotion.

Samira, Gabriel, Clara et Diego répètent leur présentation. À quelques heures du grand soir, en public, à Rodez, la vingtaine de jeunes, âgés de 9 à 19 ans, de l'institut médico-éducatif (IME) de Cransac a à cœur de bien faire, en compagnie de Gilles et Jérôme Noël alias "Les Jumeaux". "On est les moteurs mais ce sont eux qui chantent. Il faut voir ce qu'ils nous donnent comme amour, c'est incroyable !", dit en chœur la fratrie.

Chanter rassemble

Cette collaboration avec les éducateurs de Cransac devient une bonne habitude. Après des prestations à Decazeville et Montbazens, c'est donc la capitale du Rouergue qui s'offre à ces enfants. Les yeux écarquillés, les enfants sont ébahis. La découverte de la scène, au milieu des projecteurs, restera un moment inoubliable dans leur vie. "C'est le seul moment où ils sont mis en avant. Certains sont mutiques et ne s'expriment que par le chant. Cela les rassemble et les transforme", confie Corinne Lagarrigue qui les chapote au sein de l'IME de Cransac et a vu des changements fulgurants au fil des répétitions. Certains jeunes qui étaient déjà présents voici trois ans pour le même projet avec "Les Jumeaux" sont aujourd'hui "transformés". Le chant comme la parole libère. De pair avec la confiance.

Il reste des places

"L'équipe à Jojo" de Joe Dassin, "Il changeait la vie" de Goldman, "Comme on fait" de Zazie et Vianney, "Forrest" de Soprano, "Dommage" de Big Flo & Oli, le répertoire s'étale sur plusieurs générations. Gilles et Jérôme retrouvent les enfants pour interpréter le "Se canto", avant de tirer les rideaux. Le filage s'achève, une pause s'impose et un repas sera partagé dans une pizzeria du Piton avant de monter sur scène. Pour de vrai. Dans quelques heures. Le concert débute à 20h30 et il reste encore des places (5€ la place).