Salles-la-Source. Souyri : "Les Pissenlits vont en Espagne"

Une suite est donnée au succès de la pièce de théâtre jouée l’année dernière par Jacques Jean : "Bienvenue aux Pissenlits". Ce spectacle organisé par le club de gymnastique de Souyri a une prolongation : "Les Pissenlits vont en Espagne" toujours avec le même acteur qui interprétera trois rôles différents lors de cette nouvelle prestation.

À n’en pas douter tous ceux qui étaient présents l’an passé feront leur possible pour venir rire aux éclats lors de cette représentation, accompagnés de leurs amis. Ce sera samedi 20 janvier à 20 h 30 à la salle des fêtes de Souyri.

Donc l’aventure à la maison de retraite des Pissenlits continue. Jacques Jean, y est maintenant installé et s’est vu confier la responsabilité des animations. Il doit préparer la sortie annuelle. Mais où aller ? De nombreuses propositions lui ont été soumises et c’est finalement un voyage en Andalousie, proposé par le club "laine, tricot et point de croix" qui a été choisi. Il lui faut désormais, préparer le voyage, l’organisation, les visites, le paiement et surtout, comment régler le problème des repas à l’heure Espagnole.

Les réponses seront données dans l’humour lors du spectacle écrit, mis en scène et jouée par Jacques Jean qui lui-même qui se consacre avec grand talent à l’art théâtral depuis qu’il est à la retraite, pour le plus grand plaisir de ses spectateurs.

Rendez-vous donc à la salle des fêtes de Souyri, samedi 20 janvier, à 20 h 30.