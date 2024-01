Villecomtal. Une "petite cité de caractère" en projets

Tout récemment, la cérémonie des vœux municipaux a été une belle rencontre des élus et de très nombreux habitants de la commune.

Le maire Patrice Philoreau s’est réjoui du dynamisme des Villecomtalais, du nombre et de la qualité des actions qui entretiennent "le savoir-vivre ensemble".

La municipalité accompagnera le dynamisme de tous dans la recherche d’un "mieux vivre". Mam et école, avec reconnaissance du "sacerdoce" de Sandrine la directrice, ont précédé les remerciements à tous les partenaires de tous niveaux, locaux ou nationaux et rappelé que les objectifs étaient toujours "d’améliorer la vie de tous". Il a évoqué les projets : retour du Rallye du Rouergue, "petites cités de caractère", "herbe en fête", les futures réalisations et celles en cours (logements et améliorations diverses).

Après évocation des défis climatique, numérique, démocratique, qualité de vie, solitude, maladie, guerre, il a souhaité que chacun puisse croire en une bonne année 2024 et faire un complot, le complot des gens qui se veulent du bien au milieu de ces catastrophes, des guerres, de la misère. Après le rappel de ses souhaits d’excellente année, il a invité les participants au verre de l’amitié.

Ceux-ci ont trinqué en partageant leurs meilleurs vœux.

Retenu par une participation à la cérémonie de la mairie d’Estaing, le sénateur Jean-Claude Anglars a été chaleureusement accueilli à son arrivée.

Il a salué très courtoisement membres du conseil municipal et l’assemblée.