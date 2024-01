CARTE. Neige et verglas : l'Aveyron maintenu en vigilance jaune, jusqu'à quand cela va-t-il durer ?

Rétrogradé en jaune après une vigilance orange neige-verglas, jeudi 11 janvier 2024, l'Aveyron a vu son alerte être maintenue pour ce vendredi. Jusqu'à quand ?

La neige a véritablement été la star du 11 janvier 2024 en Aveyron, où elle s'est présentée de façon insistante. Suffisamment, en tout cas, pour déclencher une vigilance orange dans les rangs de Météo France. Qui a rétrogradé le département au niveau jaune, pour ce vendredi. Et pas que !

Vigilance jaune neige-verglas maintenue

Pour ce 12 janvier, l'Aveyron est toujours placé en vigilance jaune neige-verglas, au même titre que 31 autres secteurs, dont la totalité du reste de l'Occitanie. La région est donc logée à la même enseigne.

L'Aveyron est en jaune, au même titre que toute l'Occitanie, ce vendredi 12 janvier 2024. Météo France - Capture d'écran

Brume, brouillard et nuages sont prévus pour cette matinée dans le département aveyronnais, avant un après-midi ensoleillé et des températures positives partout.

Le soleil va s'imposer en Aveyron, ce 12 janvier, après le passage de la neige ce jeudi. Météo France - Capture d'écran

En jaune samedi aussi !

Si le territoire régional subit la même loi ce vendredi, la donne va changer pour la journée de samedi. Toujours selon Météo France, deux départements d'Occitanie resteront en vigilance jaune, ce 13 janvier : le Tarn et... l'Aveyron ! En effet, les prévisionnistes les maintiennent, pour l'instant, en alerte jusqu'à 10 heures, samedi.

L'Aveyron et le Tarn maintenus en vigilance jaune neige-verglas, samedi 13 janvier 2024. Météo France - Capture d'écran

À quel week-end s'attendre ?

"Ce week-end, le ciel se partagera entre un samedi ensoleillé et un dimanche nuageux sur l'Aveyron et les Monts de Lacaune. Les températures resteront sous les normales saisonnières", note Météo Sud-Aveyron.

Il évoque, pour samedi, des "gelées seront générales au lever du jour avec un risque de verglas sur les hauteurs, jusqu'à -9/-10°C possible sur l'Aubrac". Le soleil s'imposera plus tard avec des températures qui "atteindront -2/0°C sur les reliefs et jusqu'à 5/7°C dans les vallées".

Concernant le deuxième dimanche de l'année en Aveyron, il sera marqué par des éclaircies qui "seront rares". "Les gelées seront encore nombreuses le matin, jusqu'à -7/-8°C localement sur l'Aubrac. Les températures seront stationnaires l'après-midi, évoluant de -3/0°C sur les hauteurs à 4/6°C dans les basses vallées du département", appuie Météo Sud-Aveyron, qui ajoute qu'en soirée, il est possible que s'invitent "quelques gouttes de pluie".