Neige en Aveyron : plus de 5 000 foyers privés d'électricité ce jeudi dans le sud, Enedis toujours en intervention

Les chutes de neige ont privé les foyers aveyronnais d'électricité. En fin de journée, les équipes d'Enedis étaient toujours sur le pont en fin d'après-midi pour rétablir la situation.



La neige ne donne pas lieu qu'à de belles photos de paysages, dignes de plaines norvégiennes ou canadiennes. Collante, elle a endommagé des lignes électriques en Aveyron et le Sud du département a été particulièrement touché.

Ce jeudi matin, plus de 5 000 foyers étaient privés d'électricité, selon les chiffres fournis par Enedis. "Depuis 7h30 ce matin les agents d’Enedis Millau, St Affrique et Rodez sont mobilisés sur le terrain, ils ont été rejoints par des équipes venues de Montauban, Marvejols, Espalion, Mende, et Caussade pour rétablir au plus vite les foyers privés d’électricité", indique le fournisseur d'électricité.

De la "neige collante"

La situation n'a pas été rétablie tout de suite. Les équipes sur le terrain ont dû composer avec des conditions parfois compliquées. "L’accès au réseau des équipes d’intervention est rendu particulièrement difficile en raison des routes rendues impraticables, reprend Enedis dans son communiqué. Les pannes ont été provoquées par les chutes de neige collante, provocant des manchons sur les câbles électriques et des arbres tombés sur les lignes."

Toujours 2 000 foyers privés d'électricité en fin de journée

Sur les coups de 16h30, le courant n'était pas revenu de partout. "À 16h30, 2 000 foyers sont privés d’électricité principalement dans le Sud-Aveyron côté Belmont sur Rance, Saint-Beaulize , Mélagues, Tauriac-de-Camarès", révèle le service communication d'Enedis. Les équipes continuent de travailler en fin de journée."