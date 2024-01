CARTE. Vigilance neige-verglas étendue à 31 départements, 7 restent en alerte grand froid : les prévisions de ce dimanche

Ce qui vous attend ce dimanche et en début de semaine.

Le nombre de départements en vigilance jaune "neige-verglas" passe de 27 à 31 pour toute la journée de dimanche 14 janvier 2024. Cela va concerner essentiellement le nord-est du pays ainsi que le littoral breton :

Sept départements vont rester en vigilance jaune "grand froid" pour toute la journée de dimanche : Haut-Rhin, Territoire de Belfort, Vosges, Haute-Saône, Doubs, Haute-Marne et Côte-d'Or.

Les prévisions pour le début de semaine

L'épisode de froid ne s'arrêtera pas ce week-end sur une grande partie de la France. Selon les prévisions de Météo France, "les pressions continuent de baisser lentement lundi et mardi, avec toujours un contraste thermique important entre l'air doux au sud-ouest et l'air froid au nord-est". On s'attend à nouveau en début de semaine à de "faibles précipitations parfois neigeuses" dans la région Grand-Est.

De plus, le passage d'une dépression atlantique sur la France, entre mardi soir et mercredi, va apporter un risque de neige à basse altitude sur le nord du pays. "L'intensité et la localisation restent incertaines à ce stade".

Au sud, les températures pourraient continuer d'augmenter, creusant l'écart avec le froid polaire des autres départements. Si le quart nord-est ne connaît presque pas connu de températures positives ce week-end, les Pyrénées-Orientales pourraient enregistrer jusqu'à 17°C.