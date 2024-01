Neige et pluie verglaçante : de nouvelles chutes attendues en plaine cette semaine, voici les prévisions

À partir de mercredi, une partie de France pourrait être à nouveau sous la neige.

Un nouvel épisode de neige se profile cette semaine. Selon Keraunos, l'Observatoire français des orages et des tornades, il devrait neiger en plaine entre mercredi 17 et jeudi 18 janvier 2024. "Il est encore trop tôt pour cibler l'axe à risque qui reste incertain, l'axe variant en latitude entre l'extrême nord du pays et le sud du bassin parisien".

Cet épisode s'accompagnera de pluie verglaçante sur une grande partie du pays, qui devrait s'installer de façon durable.

\u26a0\ufe0fUn épisode de #neige abondante et/ou de pluies verglaçantes et attendu entre mercredi et jeudi sur le nord du pays.

Il est encore trop tôt pour cibler l'axe à risque qui reste incertain (axe variant en latitude entre l'extrême nord du pays et le sud du bassin parisien). — Keraunos (@KeraunosObs) January 14, 2024

Les prévisions de Météo France confirment le passage d'une dépression sur la France entre mardi soir et mercredi pouvant provoquer "un risque neigeux à basse altitude sur le nord du pays", mais l'intensité du phénomène n'est pas encore établie.

De la neige de mercredi à vendredi ?

Selon la Chaîne Météo, la France se trouvera "au cœur de ce système de basses pressions, avec de l'air froid au nord de la dépression et de l'air doux au sud". Le risque de neige en plaine semblerait se situer de la Normandie jusqu'aux Hauts-de-France mercredi.

À partir de jeudi 18 janvier, la perturbation descend sur le bassin parisien et l'Alsace dans les prévisions de la Chaîne Météo. Le Massif Central pourrait aussi connaître des chutes de neige en basse altitude. Avec une moindre intensité, le phénomène pourrait s'étendre sur le sud-est et aux pieds des Pyrénées vendredi 19 janvier.

50 départements en vigilance neige-verglas lundi

Pour le début de semaine, Météo France place 52 départements en vigilance jaune, lundi 15 janvier 2024, dont 50 pour un risque "neige-verglas" toute la journée.

CARTE

Trois départements restent en vigilance jaune "grand froid" : Haut-Rhin, Territoire de Belfort et Doubs.