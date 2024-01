CARTE. Neige-verglas : 7 départements basculent en orange et les deux-tiers du pays passent en vigilance jaune ce jeudi

Trois départements d'Occitanie ont basculé en vigilance jaune plus tôt que prévu par Météo France.

La situation évolue ce jeudi 18 janvier 2024, Météo France a basculé 7 départements en vigilance orange neige-verglas dans son bulletin de 16 heures, et a étendu la vigilance jaune à 67 départements. Les deux-tiers du pays sont maintenant concernés par un risque de chute de neige ou de verglas.

Plusieurs départements qui ne devaient passer en vigilance jaune que vendredi ont finalement basculé ce jeudi. Ce fut le cas notamment de l'Aveyron.

74 départements passent en vigilance neige-verglas ce jeudi. Météo France

Encore plus froid et neigeux jusqu'au week-end

D'ici vendredi, Météo France s'attend encore à entre 5 et 15 centimètres de neige à très basse altitude (400-600 mètres) du sud du Puy-de-Dôme jusqu'à la Loire, à l'est du Cantal, en Haute-Loire, le nord de l'Isère et les pays savoyards. Les flocons pourraient voyager jusqu'au sud de l'Allier. Ce jeudi, la neige continue à tomber en journée sur le quart nord-est et devrait continuer de s'accumuler en soirée à basse altitude sur l'Auvergne-Rhône-Alpes.

"Vendredi et samedi, un anticyclone gagne le pays, dans une masse d’air froid", prévient Météo France. Les températures vont encore chuter en flèche, entraînant un fort risque de regel sur les zones enneigées et humides. "Le froid gagne l’ensemble du pays vendredi, avec des températures minimales souvent inférieures à -5 °C sur un large quart Nord-Est. Les températures chutent dans le Sud, concerné encore ce jeudi par de l’air très doux. Des grisailles matinales parfois givrantes sont attendues".

Au nord de la Seine et au sud de l'Auvergne, le mercure pourrait tomber jusqu'à -10°C. Un redoux n'est pas attendu avant dimanche.