CARTE. L'Aveyron s'apprête à rebasculer en vigilance neige-verglas : à quoi s'attendre dans le département ?

Épargné par la vigilance neige-verglas qui touche, cette fois, le nord du pays, l'Aveyron va de nouveau goûter à l'alerte émise par Météo France.

Largement touché par la neige, dans la journée du jeudi 11 janvier 2024, l'Aveyron était, depuis, épargné par la poudre blanche. Le département passait, par conséquent, à côté des différentes vigilances météorologiques émises concernant les flocons et le verglas. Ce ne sera bientôt plus le cas !

En vigilance vendredi

Comme l'annonce Météo France, l'Aveyron va, en effet, être placé en vigilance jaune neige-verglas, ce vendredi 19 janvier 2024. Selon les prévisionnistes, l'alerte sera active de minuit, jusqu'à 10 heures. Il s'agit du bulletin émis ce jeudi en milieu de matinée : dans les 24 prochaines heures, la vigilance pourrait être réduite comme amplifiée.

L'Aveyron comme la quasi totalité du pays en jaune, ce vendredi 19 janvier 2024. Météo France - Capture d'écran

À quoi s'attendre en Aveyron ?

Après la douceur qui marque cette mi-janvier 2024, notamment avec des matinées loin des températures négatives observées il n'y a pas si longtemps, l'ambiance va redevenir hivernale en Aveyron. Au rayon des températures, déjà. "Le vent d'Ouest/Nord-Ouest se renforcera avec des rafales pouvant dépasser 70km/h en fin de journée (ce jeudi 18 janvier, NDLR) avant l'arrivée d'une masse d'air nettement plus froide", prévient Météo Sud-Aveyron.

Avant d'enchaîner : "ainsi, les dernières précipitations pourront se transformer en neige dans la nuit de jeudi à vendredi avec des flocons possibles jusqu'à 500-600m d'altitude sur l'Aveyron et les Monts de Lacaune. Les quantités devraient rester très modestes avec un léger blanchiment possible sur les reliefs de l'Aubrac, du Lévézou et des Monts de Lacaune".

Selon Météo France, quelques flocons sont attendus à Laguiole dans la soirée de ce jeudi, et à Sévérac dans la nuit de jeudi à vendredi. Pour l'instant, les prévisionnistes n'annoncent pas de neige sur le territoire aveyronnais dans la matinée de ce 19 janvier.

Le soir et la nuit, un peu de neige est attendue à certains endroits, en Aveyron. Météo France - Captures d'écran

Et en Occitanie ?

L'Aveyron ne sera pas le seul département de la région à connaître une vigilance jaune neige-verglas, vendredi. Ce sera également le cas du Lot. Quant aux quatre territoires montagnards, ils auront à surveiller une alerte jaune avalanches. Les sept autres secteurs de l'Occitanie sont, pour l'heure, épargnés.