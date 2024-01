VIDEO, CARTES, IMAGES. Pluies verglaçantes et neige : un temps qui paralyse tout du nord de la France à l'Europe du nord

35 départements français en vigilance verglas, des avions cloués au sol et des trains annulés en Norvège, en Belgique, au Luxembourg et en Allemagne : de quoi grelotter au nord, ce mercredi 17 janvier.

Des pluies verglaçantes dans le centre et le sud de l'Allemagne ont cloué au sol des centaines de vols et ont restreint le trafic ferroviaire ce mercredi 17 janvier, pendant que de fortes chutes de neige à Oslo en Norvège ont causé la fermeture de son principal aéroport. "C'est extrêmement rare... il y a tellement de neige que les pilotes ne peuvent pas voir les lumières au sol, alors nous avons arrêté tous les vols entrants et sortants", a déclaré un porte-parole d'Avinor, l'opérateur national des aéroports norvégiens.

Des avions totalement givrés

L'aéroport d'Oslo devait rester fermé jusqu'à au moins 13h30 GMT, tandis que l'aéroport allemand de Francfort a annulé toutes ses opérations à partir de midi, les avions ne pouvant plus être dégivrés. Environ 600 des 1 047 arrivées et départs prévus à Francfort avaient été annulés plus tôt dans la journée. À l'aéroport de Munich, 254 vols ont été supprimés et un petit aéroport situé dans la ville de Sarrebruck, à la frontière avec la Moselle, a complètement cessé ses activités.

Des trains annulés

L'opérateur ferroviaire allemand Deutsche Bahn a également mis en garde contre les retards et les annulations dus aux conditions météorologiques hivernales et a indiqué qu'il limitait la vitesse maximale de ses trains à grande vitesse ICE à 200 km/h par précaution (ces "InterCity Express" peuvent atteindre 300 km/h).

Les services longue distance de Stuttgart et Francfort à Paris ont également été annulés en raison des conditions météorologiques en France.

Le Luxembourg en alerte rouge verglas

Dans les villes allemandes touchées par la neige et le froid, de nombreuses activités et manifestations ont été annulées, les autorités conseillant de limiter les sorties, selon nos sources.

De la pluie sans interruption associée à des températures négatives : les pluies verglaçantes ont placé le Luxembourg en alerte rouge pour le verglas et le froid, les écoles sont fermées et les habitant sson invités à rester chez eux.

Ces pluies verglaçantes sévissent également dans l'Est de la France, même si Météo France a levé l'alerte ce mercredi vers 16 heures, les pluies devant céder la place à la neige.

La Belgique et le nord de la France sous la neige : "Rentrez chez vous"

Météo France a annoncé du verglas dans au moins 25 départements (35 sont en vigilance neige et verglas) et un risque d'inondations dans trois autres ce mercredi après-midi. Lille et Lens sont sous au moins 5 cm de neige, tout comme en Belgique. Les bus et transports scolaires ne circulent pas et ne circuleront pas non plus ce jeudi 18 janvier.

19 départements français de Normandie, de la région parisienne ou du Nord ont été placés en vigilance orange pour la neige et le verglas et vont connaître des chutes de neige toute la nuit de mercredi et jusqu'à jeudi matin.

Selon BFMTV, le préfet de police de Paris recommande aux Franciliens de rentrer chez eux ce mercredi avant 19 heures.

⚠️❄️#Neige | Un probable épisode neigeux est annoncé dans la nuit du mercredi 17 au jeudi 18 janvier : franciliens vous êtes encouragés à rejoindre votre domicile avant 19h00, notamment si vous empruntez les axes routiers.#SoyezPrudentsSurLesRoutes pic.twitter.com/DfIFm88hPU — Préfecture de Police (@prefpolice) January 17, 2024

La Chaîne Météo, elle, étend sa vigilance sur pratiquement toute la moitié nord de la France pour la nuit de mercredi à jeudi, principalement pour les risques de neige et de verglas.