Circulation en Aveyron : plaques de verglas et neige tassée, voici l'état des routes ce dimanche 14 janvier

Dans son bulletin d'état des routes de ce dimanche 14 janvier 2024, le Département appelle les usagers "à la plus grande prudence" sur l'ensemble du réseau routier

Les températures relevées sont comprises entre -8° et 0°. On liste ici l'état du réseau routier départemental (hors RN 88 et A75) ce dimanche 14 janvier 2024.

Le Département recommande la plus grande prudence aux usagers de la route amenés à circuler. Vous pouvez suivre l'état des routes du réseau départemental sur inforoute12.fr.

Nord-Aveyron

La circulation sur le réseau principal est délicate sur les secteurs d’Entraygues-sur-Truyère, Espalion et Saint-Laurent-d’Olt, en dessous de 600 m, en raison de la présence de verglas.

Les conditions de circulation du réseau secondaire de la vallée du Lot sont délicates en raison du verglas ainsi que sur l’Aubrac au-dessus de 1000 m en raison de plaques de neige tassée.

À noter que les équipements sont recommandés pour se rendre aux stations de Laguiole et de Brameloup.

Centre-Aveyron

Les conditions de circulation sont délicates sur le réseau principal du Lévezou (RD993 et 911) au-dessus de 800 m en raison de la présence de verglas et de plaques de neige tassée.

Elles sont délicates aussi sur le réseau secondaire du Lévezou au-dessus de 800 m (verglas et neige tassée).

Sud-Aveyron

Les conditions de circulation sont délicates sur le réseau principal du Larzac et du Lévezou (RD809 et 30) en raison de la présence de verglas très localisé au-dessus de 600m.

Les conditions sont également délicates sur le réseau secondaire du Larzac et du Lévezou au-dessus de 800m en raison de verglas très localisé.

Ouest-Aveyron

Les conditions de circulation sont délicates sur les réseaux principal et secondaire des secteurs de Decazeville, Capdenac-Gare et Marcillac en raison de verglas localisé.