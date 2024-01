Dépression Irène : 46 vigilances neige-verglas et 40 vigilances pluie-inondation, les prévisions dans votre département ce mercredi

38 départements seront en vigilance orange mercredi 17 janvier.

Les Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, la Manche et l'Orne rejoignent les départements placés en vigilance orange pour un risque de pluie-inondation et de neige-verglas. Un total de 38 départements sera en orange ce mercredi 17 janvier 2024 et 25 en jaune.

En Bretagne et en Normandie, de très fortes pluies sont attendues en raison de la dépression Irène. Météo France annonce 30 à 50 mm de précipitations en l'espace de 24 heures dans les départements en vigilance orange : Finistère, Côtes-d'Armor, Morbihan, Ille-et-Vilaine, Manche et Orne. Une vigilance jaune est activée dans 34 départements du nord-ouest et des Alpes :

40 départements en vigilance pluie-inondation. Météo France

46 départements en neige-verglas

Pour ce qui est de la neige, elle va toucher 34 départements en vigilance orange et 12 en vigilance jaune ce mercredi. Sur l'axe Haute-Normandie-Picardie-Lille, il devrait neiger dès mardi et "une bonne partie de journée de mercredi", entre 10 et 20 centimètres pourraient tomber. En Loraine et au sud de l'Ile-de-France, le risque de pluie verglaçante est le plus important et s'annonce durable. Entre 2 et 5 centimètres de neige pourraient tomber.

46 départements en vigilance neige-verglas ce mercredi. Météo France

Voici il pourrait neiger le plus ce mercredi. Météo France

Jeudi, la perturbation devrait apporter de la neige vers la région Grand-Est et la France-Comté, 5 à 10 centimètres sont attendus.