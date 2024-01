Deux morts, corps retrouvés, enquête : ce que l'on sait du dramatique crash d'hélicoptère, dans les Alpes-Maritimes

Un hélicoptère s'est crashé en mer, près de Mandelieu, jeudi 11 janvier 2024. Les deux personnes à bord sont décédées. Ce que l'on sait.

Un dramatique accident d'hélicoptère a secoué les Alpes-Maritimes, jeudi 11 janvier 2024. L'appareil s'est crashé au large de Mandelieu : les deux occupants sont décédés.

Des témoins donnent l'alerte

C'est aux alentours de 16 heures que les pompiers ont été alertés. Selon France 3, des témoins ont en effet contacté les secours après avoir vu un hélicoptère se crasher en mer, à 300 mètres du bord.

40 minutes plus tard, Sébastien Leroy, maire de Mandelieu, confirmait : "un petit hélicoptère de type R22 s’est abîmé en mer avec 2 personnes à bord. Les secours sont sur place et procèdent activement aux recherches, d’où la présence de nombreux véhicules et hélicoptères sur site".

Les deux occupants sont morts

L'édile a, dans la soirée, fait état du bilan. Il est très lourd. "Je vous confirme malheureusement que le pilote et le passager de l’hélicoptère tombé en mer à Mandelieu sont décédés", a annoncé Sébastien Leroy, adressant toutes ses "pensées et condoléances à leurs familles et à leurs proches", ajoutant qu'il s'agissait d'une "terrible épreuve en ce début d'année".

Les corps retrouvés à plus de 30 mètres de profondeur

BFM TV a précisé que les corps des victimes ont été retrouvés à 35 mètres de profondeur, attachés à leur siège, dans l'appareil, aux alentours de 18 heures. Six plongeurs du Service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes avaient été déployés, en plus d'un gros dispositif de sauvetage aéromaritime comprenant également le Dragon 06 de la Sécurité civile.

Selon France 3, les deux victimes seraient une femme pilote de 35 ans et son élève, un homme de 27 ans.

Que s'est-il passé ?

Les circonstances du drame restent inconnues. Nos confrères précisent qu'une enquête de gendarmerie est en cours afin de faire la lumière sur ce terrible accident. L'appareil avait décollé de l'aéroport de Cannes-Mandelieu.