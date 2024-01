L'émission "Reportages découverte" de TF1 va faire un focus sur l'Aveyron, samedi 13 janvier : voici ce qui vous attend

TF1 et son programme "Reportages découverte" vont faire un focus sur l'Aveyron, samedi 13 janvier 2024. Voici ce qui est réservé à notre département !

Diffusé le samedi à partir de 14 heures 50, le programme Reportages découverte de ce 13 janvier 2024 va faire honneur à l'Aveyron.

Le cuir en fil rouge

Pour ce nouvel épisode de la saison 9, cap sur la "passion cuir" ! "En France, ils sont encore 130 000 à travailler le cuir, dans les métiers de la tannerie, la maroquinerie, la sellerie ou encore la ganterie", note le programme, qui précise que, "porté par l'industrie du luxe, le secteur recrute car les hommes et les femmes de la filière cuir constituent un véritable patrimoine humain reconnu à travers le monde".

La Maison Fabre à l'honneur

Et la Maison Fabre en a fait l'annonce sur les réseaux : c'est elle qui fera l'objet d'un reportage de quinze minutes, à l'occasion de ce nouvel épisode. Celui-ci "portera sur le développement en Aveyron et la fabrication des premiers gants d’escrime 'made in France' Radical Fencing x Maison Fabre pour les Jeux Olympiques de Paris".

L'heureuse élue rappelle par ailleurs qu'elle avait "déjà équipé en gants les athlètes Yeisser Ramirez et Jacob Hoyle de l'équipe des USA pour les Jeux olympiques de Tokyo". Ceux-ci avaient eu lieu en 2021.

100 ans d'histoire

Un coup de projecteur sur une ganterie familiale qui lance une année historique : fondée en 1924, elle souffle, en cette année 2024, sa 100e bougie. Un siècle d'existence honoré de fort belle manière, samedi 13 janvier. Rendez-vous sur TF1, à partir de14 heures 50 !