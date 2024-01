Occitanie : 9 mois et 220 gendarmes pour démanteler une bande de voleurs de cuivre dans la vallée du Lot

Initiée en avril 2023, l'opération s'est terminée ce mardi 9 janvier dans le Lot et le Lot-et-Garonne avec l'interpellation de 15 personnes.



220 gendarmes (une centaine lotois, une quinzaine lot-et-garonnais, les autres venat des départements limitrophes), 4 équipes cynophiles, un hélicoptère : l'opération qui s'est déroulée conjointement ce mardi 9 janvier à Prayssac (Lot) ainsi qu'à Fumel et à Tournon-d'Agenais (Lot-et-Garonne) a permis de démanteler une bande de voleurs de câbles électriques qui opérait principalement dans la vallée du Lot.

15 interpellations et d'importantes saisies

Durant cette opération, 15 personnes ont été interpellées ainsi qu'un important matériel : plus de 8 tonnes de cuivre d'une valeur de 60 000 €, 23 véhicules, quantité d'outils ainsi que des armes à feu, détaille La Dépêche du Midi.

Les 15 individus, des gens du voyage, ont été placées en garde à vue pour "association de malfaiteurs, blanchiment, vol en bande organisée et recel en bande organisée". Sept d'entre eux ont été déférés. La gérante de deux sociétés lotoises auxquelles ces vols de cuivre étaient destinés a également été déférée ce jeudi 11 janvier et sera jugée en juin.

57 vols provoquant des coupures d'électricité et de réseaux

Suite à 57 faits de vols de câcles électriques sur les territoires de Prayssac, Puy-l'Êveque, Castelfranc, Duravel, Vire sur Lot, Fumel et Tournon d'Agenais dans la vallée du Lot, sur les poteaux électriques comme sur des réseaux câblés souterrains, qui ont en outre occasionné des coupures d'élecricité et de réseaux, le tout pour un préjudice estimé à entre 200 000 et 400 000 €, l'enquête avait débuté en avril 2023.