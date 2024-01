VIDEO. Ski : le meilleur et le pire pour le camp français au super G de Wengen, Sarrazin vainqueur, Pinturault blessé

Le skieur français Cyprien Sarrazin a remporté vendredi sa deuxième victoire de l'hiver en dominant le super-G de Wengen en Suisse, offrant par la même à la France son premier succès dans la discipline depuis 10 ans. Une course marquée par l'impressionante chute d'Alexis Pinturault, évacué par hélicoptère.

Après sa seconde place lors de la descente, Cyprien Sarrazin continue d'épater à Wengen, en Suisse, avec sa victoire lors du Super-G, ce vendredi 12 janvier. Le Français termine sa course en 1'47"75 et devance le leader de la Coupe du monde, Marco Odermatt.

Cyprien Sarrazin offre à la France le premier succès de la France, dans la discipline, depuis dix ans.

"Cyp" signe sa troisième victoire en Coupe du monde et son deuxième succès en deux semaines. A Bormio, fin décembre, il avait réalisé la course de sa vie pour remporter sa première descente.

Pinturault blessé dans une chute impressionnante

La fête des Français a néanmoins été gâchée par la blessure d'Alexis Pinturault.

Le Français de 32 ans, champion du monde du combiné l'hiver dernier, a fait une chute impressionnante après un mauvais rétablissement sur un saut sur la mythique piste du Lauberhorn.

"Aïe aïe aïe", pouvait-on l'entendre crier sur les images retransmises par les télévisions. La course a été interrompue, le temps qu'Alexis Pinturault soit évacué par hélicoptère. Il "souffre du genou gauche et d'une douleur au poignet", a indiqué le responsable média de la Fédération française de ski, précisant que Pinturault avait été évacué par hélicoptère vers l'hôpital d'Interlaken et qu'il n'avait pas perdu connaissance.

La chute du jour risque d'être synonyme de fin de saison pour le skieur, papa depuis quelques jours.