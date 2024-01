Aveyron : entre supermarché et banque alimentaire, cette épicerie "anti gaspi" a réussi à trouver son rythme de croisière

Située à Aubin, elle propose un commerce solidaire d'un autre type.

L’épicerie Aguf anti gaspi de Didier Dupont et d’Éric Courtot, après des débuts rendus difficiles par le manque de dons en nature, alimentaire ou hygiène des acteurs locaux du commerce, a su trouver son rythme de croisière. Du côté des bénévoles pour les collectes, la logistique et le magasin, ils ont réussi à faire le plein.

Des partenariats avec les grandes enseignes, et plus

Avec persévérance, Didier et Éric ont noué des relations de confiance avec Aldi Decazeville, Lidl Rodez, la boulangerie Cayla-Alcouffe et un producteur de légumes de Livinhac-le-Haut. Pour le frais, il leur arrive encore d’acheter avec remise les produits chez Casino Decazeville en complément des DLUO DLC (date limite de consommation -DLC- ou date limite d'utilisation optimale -DLUO-), donnés par les autres supermarchés cités plus haut.

Les armoires réfrigérées ont été remplacées en décembre. Le magasin se modernise et propose plus de produits pour en faire une mini-supérette solidaire sans superflu et à prix bas. Elle se situe entre le commerce traditionnel et les banques alimentaires, les CCAS peuvent en faire profiter leurs bénéficiaires sous forme de bons d’achat.

Pour 2024, Didier et Éric souhaitent rallier d’autres grands acteurs locaux ou régionaux pour pérenniser l’offre, sous forme de dons en nature. De bonnes nouvelles sont attendues courant janvier.