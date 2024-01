Mur-de-Barrez. Les aînés du territoire ont fait le point sur leurs nombreuses activités

Tout récemment a eu lieu l’assemblée générale du club des aînés ruraux de Mur-de-Barrez/Taussac en présence des élus locaux Pierre Ignace et Raymond Cayzac, et des responsables des clubs voisins, Thérondels, Brommat et Lacroix-Barrez.

Après la présentation des vœux du président, une rétrospective de l’année écoulée, et le bilan des comptes financiers qui s’avèrent être sains et équilibrés, place était donnée aux projets 2024 : animations, repas, quine, belotes, sorties et voyages encore à l’étude.

Après un temps d’échange et de retrouvailles, tout le monde a dégusté la traditionnelle galette pour finir cet après-midi bien rempli. Le bureau reste inchangé : président H. Fournier ; vice-président E. Henot ; secrétaire, P. Décimo ; adjoint, M. Mayonade. Trésorier : R. Justin, adjointe,

M.-R. Albouze.

Rendez-vous est donné pour un quine dimanche 4 février. Les clubs vous attendent nombreux