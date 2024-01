Villefranche-de-Rouergue. Pascal Croci présente une expositon sur Auschwitz

La bande dessinée présentée dans ce cadre a reçu le prix jeunesse de l’Assemblée nationale.

C’est une exposition chargée d’émotions qui débute demain à La Manufacture. Des planches originales de la bande dessinée de Pascal Croci "Auschwitz", également celles de son dernier album intitulé "Hitler", seront ainsi à retrouver du 16 au 31 janvier.

Cette BD "Auschwitz" a reçu le prix jeunesse de l’Assemblée nationale. Traduite en 10 langues, elle a parcouru le monde entier. Pascal Croci a consacré cinq années à la réalisation de cet album, s’appuyant sur les récits d’anciens déportés, afin de restituer le plus fidèlement possible, leurs conditions d’existence. "Le cinéma est ma principale source d’inspiration, pour ses plans, ses décors", indique-t-il. C’est en effet les films de Claude Lanzmann : Shoah, et La liste de Schindler, de Steven Spielberg qui l’ont profondément marqué et l’ont conduit à s’associer au devoir de Mémoire. "On retrouve dans mes albums des plans de certains films, un hommage à toutes ces réalisations", ajoute-t-il. Ainsi, des rencontres et des projections cinématographiques sont aussi au programme. Le 25 janvier, en soirée, c’est la projection du film de Jonathan Glazer, The Zone of interest, primé à Cannes, qui sera programmé en avant-première de sa sortie nationale, au cinéma Vox. Un film évoquant la vie de famille du commandant d’Auschwitz, Rudolf Höss, s’efforçant avec son épouse, de construire "une vie de rêve" pour leur famille dans une maison avec jardin à côté du camp.

Une rencontre avec l’artiste Pascal Croci est programmée à la Manufacture ce mardi 16 janvier, à 20 h 30. L’occasion d’échanger avec l’auteur de cette BD sur son travail. Des rencontres de l’auteur avec les élèves seront également programmées les 25 et 26 janvier suivies de la projection pour les établissements scolaires, du film de Roman Polanski : Le Pianiste.