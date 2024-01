Quel lien unit Frederik X couronné ce dimanche roi du Danemark et l'Occitanie ?

Le prince Frederik devient ce dimanche 14 janvier le roi Frederik X du Danemark à la suite de l'abdication de sa mère, la reine Margrethe II, âgée de 83 ans. Un lien unit ce parfait francophone à l'Occitanie. Voici lequel.

Le prince Frederik, est depuis ce dimanche 14 janvier 2024, Frederik X, roi du Danemark, après l'abdication de sa mère en sa faveur après 52 ans de règne. Les problèmes de santé de la monarque âgée de 83 ans l'ont convaincue de laisser sa place pour profiter de la retraite.

La reine du Danemark Margrethe II avait annoncé son abdication le 31 décembre 2023 lors de son traditionnel discours du Nouvel an qu’elle allait abdiquer.

Margrethe II voit donc son fils Frederik lui succéder. Il prend le nom de Frederik X et son épouse Mary qu'il a rencontrée dans un pub en Australie, à l'occasion des Jeux olympiques de Sydney en 2000, alors qu'il était venu soutenir les sportifs danois, devient par la même occasion reine consort.

Qui est le nouveau roi du Danemark ?

Le prince Frederik, 55 ans, ex-prince fêtard, est passionné par la cause climatique. Il est aussi très sportif et casse-cou. Il a notamment participé en 2000 à une expédition à ski de quatre mois et 3 500 km au Groenland et couru six marathons.

Le prince a fait partie du corps d'élite des nageurs de combat, réussissant en 1995 à se classer parmi les quatre candidats - sur quelque 300 inscrits - ayant passé avec succès toutes les épreuves.

Quel est son lien avec l'Occitanie ?

Parfait francophone, et pour cause, son père s'appelle Henri de Laborde de Monpezat, un aristocrate et diplomate français originaire du Béarn.

La famille royale danoise a ainsi passé de nombreux étés en France, au château de Cayx, situé dans la commune de Luzech dans le Lot, une propriété viticole achetée par leurs parents en 1975. Frederik a également été pensionnaire un an, pendant sa scolarité, à l'Ecole des Roches, à Verneuil-sur-Avre, en Normandie.

Où est-il tatoué ?

Enfin, le nouveau monarque est tatoué au biceps et sur le mollet. Une pratique héritée de son grand-père, le roi Frederik IX : l'ancien marin arborait de nombreux tatouages sur la poitrine et sur les bras.