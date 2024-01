Vers les 500 habitants et une politique de rénovation des logements

Dernièrement, le maire de Naussac, Didier Pouzoulet, a présenté ses vœux pour 2024 à la population, aux personnalités et aux représentants des associations. Il s’est attaché à développer les aspects positifs du "bien vivre à Naussac", avec en particulier une augmentation de la population de 16 % en 6 ans, dans un espace encore quelque peu préservé dans une nature bien entretenue par les agriculteurs.

Vers les

L’extension prévue du village devrait permettre de se rapprocher des 500 habitants, une strate administrative supérieure. Les nombreuses associations développent de multiples activités et la journée des nouveaux arrivants, qu’ils animent, est à nouveau programmée en juin.

City-stade et médiathèque

La trentaine d’enfants naussacois scolarisés à l’école de Gelles, au-delà des services classiques, bénéficie maintenant d’un city stade et d’une médiathèque. "Les projets communaux s’inscrivent dans le "bien vivre à Naussac" : de nouveaux jeux d’enfants seront installés sur des terrains face à la mairie, une salle de convivialité avec aire de stationnement pour les associations est en cours d’achèvement à BEZ", indique le maire. "Les activités régulières à la salle des fêtes sont de plus en plus nombreuses : ping-pong, patchwork, échecs, cours informatiques et maintenant budokaï avec une trentaine de licenciés et plusieurs titres remportés aux derniers championnats du monde en Suisse".

Rénover l’habitat vacant

Pour remédier à la diminution des constructions nouvelles imposée par la loi, la commune définit pour 2025 une nouvelle politique "de meilleure utilisation du bâti existant" : rénover le vacant, changer de destination les bâtiments agricoles de valeur patrimoniale reconnue et qui n’impactent pas l’activité agricole.

Ainsi la municipalité a déjà acquis la maison face à la mairie et étudie la possibilité d’y réaliser 3 logements de 50 à 60 m2. L’aire de stationnement qui fait cruellement défaut est désormais prévue à la sortie du village.

Cathy Mouly, conseillère départementale, a ensuite rappelé l’importance de l’anticipation dans les projets qui lui sont soumis pour obtenir une aide des services du département et a donné l’exemple particulier des sorties scolaires et déplacements sportifs.

Puis, place à la convivialité du verre de l’amitié pour les nombreux Naussacois présents.