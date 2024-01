Marché de Decazeville : qui est Pascal Clayette, le nouveau régisseur-placier ?

Le marché de Decazeville affiche un nouveau sourire : celui de Pascal Clayette, régisseur du droit de place (appelé communément placier).

Originaire d’Orléans, ce père de famille a travaillé dans les secteurs de la logistique et de l’immobilier, avant de s’installer à Decazeville voilà 5 ans, et donc de rejoindre la mairie de Decazeville au poste de régisseur-placier, ainsi qu’aux services techniques de la ville. Christian Murat, adjoint au maire de Decazeville en charge du commerce et des marchés, se félicite de cette arrivée à un poste occupé jusqu’alors par intérim, suite au départ de l’ancienne placière.

"Il y a environ 70 forains le vendredi place Decazes et une trentaine le mardi matin, place Cabrol". Au-delà de percevoir le droit de place, et d’appliquer la réglementation, Pascal Clayette s’attache aussi à "développer le côté convivial du marché."