Cette commune de l'Aveyron raconte l'histoire du club de foot local avec une exposition de peintures

L'Union Sportive du Réquistanais fait l'objet d'une nouvelle exposition de peinture à l'office du tourisme.

Le vernissage de la nouvelle exposition de peinture s’est déroulé récemment à l’office de tourisme, une exposition exceptionnelle organisée par l’Union Sportive du Réquistanais. Cet événement mettait en lumière le talent du peintre et artiste peintre Édouard Kathemann.

Bien que décédé en 2008, son héritage artistique perdure, notamment à travers une série de caricatures mettant en scène les joueurs de football réquistanais des années 50, retrouvées par ses enfants Catherine et Marc. La présence de quelques anciens footballeurs a ajouté une dimension sympathique à cette soirée.

Jusqu'au 26 janvier

Dans une atmosphère conviviale, chacun a partagé ses anecdotes, ravivant des souvenirs qui ont été chaleureusement échangés. La qualité des croquis, combinant un trait graphique assuré et une touche d’humour, a suscité un réel enthousiasme parmi les participants, tentant de reconnaître les joueurs non identifiés de l’époque. Catherine et Marc ont été émus par l’attention portée à l’œuvre de leur père.

L’exposition est accessible aux heures d’ouverture de l’office de tourisme jusqu’au 26 janvier. C’est l’occasion de plonger dans l’univers artistique d’Édouard Kathemann et de redécouvrir l’histoire captivante de l’UST des années 50 à travers ses œuvres uniques.