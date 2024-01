Salles-la-Source. De chœurs pour la Chaîne de l’Espoir

Samedi 27 janvier, à 14 h 30, les trois chorales Comps se le chante, Les Voix égarées et Les Filles de Chœur chanteront bénévolement pour la Chaîne de l’Espoir à l’accueil Saint-Joseph à Rodez.

Cette association est une ONG médicale internationale, indépendante, apolitique et non confessionnelle, fondée en 1994. Elle cible en priorité les personnes vulnérables, notamment les enfants et les femmes et, privilégie une logique d’intervention intégrée dans une chaîne de soins et une action commune avec les équipes locales, visant à leur autonomie. Pour ce faire, les médecins, soignants et techniciens bénévoles de cette association opèrent et forment aux techniques les plus adaptées aux besoins et contextes.

La structure met en place les moyens structurels nécessaires à la chirurgie, tant matériels (construction hospitalière, équipement) qu’humains (compétences médico-chirurgicales, paramédicales, techniques). En amont, elle investit dans la prévention et le dépistage. Elle travaille en partenariat étroit avec tous les acteurs de la santé (autorités locales, hôpitaux, institutions internationales, associations, entreprises) pour apporter une réponse coordonnée et assurer un impact durable sur les conditions de vie des personnes vulnérables.

Les participants sont attendus nombreux pour partager un moment d’échange agréable autour du chant et de la musique tout en participant à une bonne action. Cerise sur le gâteau, une collation sera offerte à la fin du concert.

Entrée libre – participation à la convenance de chacun. Pour faire un don www.chainedelespoir.org