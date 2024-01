Villefranche-de-Rouergue. L’équipe fanion remporte le challenge Thénégal

L’équipe 1 séniors inscrit le nom du club villefranchois au palmarès d’un challenge parmi les plus appréciés de l’Ouest-Occitanie. Les trois jeunes, vainqueurs dimanche à Cahors, en finale, de l’équipe tarn-et-garonnaise de Montech, Titouan Bories (perf à 3/6), Louis Rous et Valentin Pietri, ont nettement dominé leurs adversaires 3/0 à l’issue des simples. Une belle récompense pour ces jeunes formés et entraînés au club, qui sont à créditer d’un parcours sans faute lors de cette épreuve. De bon augure assurément pour les prochains championnats par équipe d’Occitanie qui débutent le 10 mars.

Dans le même temps, le challenge mixte du Rouergue poursuivait son déroulement avec un déplacement de l’équipe du TCV à Capdenac. Les représentants se sont inclinés face à une solide formation locale. Prochaine rencontre dimanche à Onet-le-Château.

Samedi après-midi, petits et grands ont partagé un moment convivial pour la galette des Rois. Les jeunes de l’école se retrouveront pour de "plateaux Galaxie", organisés par Camille, avant de participer à des TMC de leur catégorie.