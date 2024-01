Réquista. Les sapeurs-pompiers ont effectué 299 interventions l’année dernière

Les sapeurs-pompiers ont comme il se doit célébré Sainte-Barbe, tout d’abord par un dépôt de gerbes devant la stèle en mémoire des défunts. Ensuite, le chef de centre, le capitaine Jean-Luc Vigroux, a fait observer une minute de silence en mémoire de tous les collègues morts en service avec une pensée particulière pour Patrick Robert maire de Rullac-Saint-Cirq, décédé au cours de l’année 2023.

En présence de très nombreuses personnalités représentant les autorités civiles et militaires du département, le chef de centre Jean Luc Vigroux a fait le bilan de l’année. Le CIS Réquista est aujourd’hui composé de 24 sapeurs-pompiers actifs. Deux nouveaux ont intégré l’équipe l’an dernier : le sapeur Clavel Enzo et le sergent chef Devauchelle Maï Miti, en provenance du Sdis du Cher.

Les accidents de la route en augmentation

Coté activité, le centre de secours réquistanais a assuré 299 interventions en 2023, soit une baisse de 5 %, reparties comme suit : 75 % secours à la personne ; 14 % incendies ; 10 % accidents ; de la circulation ; 1 % interventions diverses. Il a été noté une forte augmentation des accidents de la circulation (de 5 à 10 %). "Ces interventions ont été menées à bien grâce à la disponibilité des pompiers 24 heures /24 et 7 jours /7", n’ont pas manqué de rappeler les intervenants.

Chacun, en fonction de sa situation familiale ou professionnelle se rend disponible 2 heures ou 5 heures, voire plus par jour, permettant d’assurer un ou plusieurs départs dans une journée, c’est grâce aussi aux conventions avec les employeurs. Des remerciements ont été adressées aux soldats du feu pour leur investissement et aux familles "qui comprennent et acceptent les absences", sans oublier les anciens "pour leur présence et leur soutien".

Pour 2024, le centre attend une aire de lavage pour les véhicules (réalisée lors du nouvel emménagement de la place) ; quelques recrutements supplémentaires ; et que "dans le CIS Réquista composé de 9 femmes et d’hommes motivés, l’esprit d’équipe, de respect, de tolérance soient les principales valeurs dans le but commun de rendre service à son prochain ".