Jeux olympiques : découvrez le parcours de la flamme dans les rues de Millau en mai 2024

On détaille ici le parcours de la flamme olympique qui traversera Millau.

Tout n’est pas encore gravé dans le marbre pour la journée du 13 mai 2024 lors de laquelle Millau accueillera la flamme olympique. La Ville souhaite associer un maximum d’associations et d’écoles à ce moment. Lorsque Millau a candidaté pour la recevoir, elle était avec Sète et Montpellier qui verront passer la flamme le même jour. Une fois que les Millavois l’auront accompagnée, elle est attendue à Sète, à 11 h 30 et à Montpellier plus tard dans la journée.

Le parcours

Dans la cité du gant, après un passage sur le Viaduc, qui ne sera pas ouvert au public pour réaliser des images, elle descendra en ville. Le départ se fera du parc de Sports, elle longera le Tarn avant de rentrer dans le cœur de ville par la place Bompaire et le boulevard de l’Ayrolle.

Le lieu des festivités, initialement prévu place de la Capelle, sera finalement sur la place du Mandarous, jugée « plus symbolique ». D’autres animations sont à prévoir autour de ce moment officiel, très réglementé par le Comité d’organisation des Jeux olympiques. Il était un temps évoqué un relais des sports de pleine nature la veille et des animations dans les écoles du Sud-Aveyron pour que le plus grand nombre participe à la fête.