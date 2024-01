Rignac. La micro-crèche sera livrée en 2024

Lors de la traditionnelle présentation des vœux à la population et après avoir salué les élus, les agents communaux, les responsables et les membres des associations qui animent le village de 622 habitants, le maire Yves Mazars a mis une note pessimiste à son exposé en parlant des dix-sept décès sur la commune à peine compensés par les sept naissances, les cinq mariages et les quatre permis de construire délivrés. Il a ensuite fait le point sur la micro-crèche et le logement construits en lieu et place du restaurant qui seront livrés en cours d’année : "Cette réalisation est subventionnée à 75 %, les 25 % à notre charge viendront d’un emprunt qui sera couvert par le montant du loyer." Et de citer les autres réalisations : une vitrine à l’église, un espace propreté aux Farguettes, un chemin de randonnée, l’extinction de l’éclairage public.

Le maire a abordé le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) qui fâche actuellement beaucoup de communes : "Sur les 23 ha que possède la commune, nous ne garderons que 4 ha constructibles". Et l’adressage "qui doit se faire en système métrique".

Pour les rubriques qui se font en liaison avec la communauté de communes, Yves Mazars a évoqué la voirie et l’école qui se maintient à 72 élèves pour laquelle divers équipements ont été achetés.

Pour 2024, pas de réalisations : "Les investissements en cours sont programmés sur deux budgets."

Mais des études : sécurité des piétons dans la traversée des Farguettes et des enfants aux arrêts de bus, panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux, signalisation d’information locale.