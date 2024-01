Vézins-de-Lévézou. Une cuisine centrale en projet

Daniel Ayrinhac, maire de Vezins, avait convié les habitants de la commune à la cérémonie des vœux à l’espace vézinois.

Ses premiers mots ont été pour leur adresser ses vœux, en son nom et au nom des élus municipaux. Il a présenté le conseil municipal junior auquel a été confiée la mission de proposer des noms de rues pour les hameaux qui n’en ont pas encore.

Il a ensuite exposé le bilan des événements qui ont marqué l’année 2023 ainsi que les événements à venir : la fin des travaux du pôle santé pour une inauguration en juin 2024, le départ à la retraite de Nadine Rivière, agent de la cantine municipale, après de longues années au service des enfants et l’arrivée de Mme Rouquié. Il en a profité pour remercier l’ensemble du personnel communal pour son dévouement et son travail au service de la commune.

La belle vitalité du service accueil France services

Daniel Ayrinhac a aussi évoqué l’étude du projet de création sur la commune d’une cuisine centrale, en collaboration avec la communauté des communes qui est toujours à l’ordre du jour, la construction de quatre maisons au lotissement du Bosquet par l’Agence sud Massif Central qui a permis d’accueillir quatre familles. Poursuivant l’inventaire, il a cité la belle vitalité du service accueil France services situé dans les locaux de la mairie qui connaît toujours un grand succès auprès des habitants de la commune et aussi des communes voisines pour accomplir leurs démarches administratives.

Recensement en cours

Le début de l’année 2024 sera marqué par le recensement de la population qui se déroulera jusqu’au 17 février. Il a lieu tous les cinq ans et il est très important pour les communes rurales, puisque les dotations de l’État sont attribuées au nombre d’habitants. Deux agents recenseurs ont été recrutés par la mairie. Il s’agit de Véronique Frayssinhes et de Marie-Christine Dupuy.

Il a ensuite laissé la parole aux enfants du conseil municipal junior pour qu’ils présentent leur travail sur l’adressage.

"Petites villes de demain"

Arnaud Viala, président de la communauté des communes et président du Département, a ensuite pris la parole pour dire quelques mots sur les actions en cours. Il a bien précisé que, comme les collectivités et les familles, le budget du Département était lourdement impacté par l’augmentation du prix de l’énergie et des matières premières ; ce qui ne doit pas empêcher d’avancer. Ainsi, il a annoncé qu’il avait inscrit la commune de Vezins dans la démarche des "Petites villes de demain" ; un programme qui vise à améliorer la qualité de vie des habitants des petites communes et des territoires alentours, en accompagnant les collectivités dans des trajectoires dynamiques et engagées dans la transition écologique.

Il a aussi évoqué la cuisine centrale qui se fera à Vezins, l’agrandissement de la zone d’activités de La Glène avec douze lots supplémentaires, ainsi que les raisons de la construction du centre aquatique à Salles-Curan. En conclusion, il a présenté des vœux tournés vers l’avenir pour les Vézinois et pour la France. Avant d’inviter la population à partager le verre de l’amitié autour de la galette des rois, le maire de Vezins a renouvelé ses vœux à tous et pour la commune.