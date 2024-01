Onet-le-Château. À la boucherie Serin, Thibault Roques meilleur apprenti boucher du département

Originaire et ayant suivi sa scolarité à Saint-Geniez, Thibault Roques a ensuite intégré La Roque et obtenu le Bac STAV, avant, à tout juste 18 ans, de pousser la porte de la boucherie Serin pour y effectuer son apprentissage en boucherie. "Pour moi, le choix était évident, car je suis chasseur. En m’orientant dans la boucherie et en travaillant la viande, j’ai compris que j’avais fait le bon choix et cela me plaît de plus en plus."

En fait, cela fait plus que lui plaire puisqu’il excelle dans son domaine, au point de prendre de nombreuses responsabilités au sein de la boucherie, encouragé par ses tuteurs impressionnés par son parcours " Oui, nous sommes fiers de lui et très confiants, il en a les capacités, d’ailleurs il fait partie intégrante de l’équipe, une équipe jeune et dynamique qui travaille dans un bel esprit et dans des locaux qui sont vraiment exceptionnels. Donc, on compte tous sur lui pour les autres échéances !" Un parcours qui le mène tout naturellement à passer le concours de meilleur apprenti départemental et d’y obtenir la première place. "Pour moi, le concours était un peu compliqué, d’autant que j’ai eu du mal à gérer les contraintes de temps et je sais que je peux mieux faire. J’espère sincèrement que je pourrai le prouver le 11 mars à Montauban, lors du concours régional…". En attendant et auréolé de cette première place, Thibault va se perfectionner à la préparation et la décoration, lors d’un stage à l’École nationale supérieure des métiers de la viande, à Paris. Il fera également un stage de quinze jours dans une boucherie de Turku, en Finlande, une autre expérience, une autre façon de travailler sur les mêmes viandes, mais aussi sur du renne ! Et a bien évidemment le concours national qui se déroulera en mai, à Arras, dans le viseur…

Mais pas question pour le jeune apprenti de brûler les étapes "même si j’ai de grandes chances de l’obtenir, il faut d’abord que j’obtienne mon CAP et après j’attaque un BP et pourquoi pas plus tard, ouvrir ma propre boucherie…". En attendant, on s’associe à ses tuteurs pour lui souhaiter bonne chance à Montauban et le mot de la fin pour Thibault : "Je voudrais remercier sincèrement toute l’équipe de la boucherie Serin, mais aussi les professeurs du CFA, en particulier Guillaume et Alexia."