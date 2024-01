Luc-la-Primaube. Un concert intergénérationnel très apprécié

Lors de la cérémonie des vœux, le maire Jean-Philippe Sadoul a clôturé son discours ainsi : "Je vous disais en 2023 : cultivons l’optimiste pour 2023. Je vous propose de le cultiver aussi en 2024 mais dans la joie à l’image des chants interprétés par les enfants et des résidents de la Maison Sainte-Anne !". En effet, avant cette cérémonie, les élèves des 4 écoles de la commune sont montés successivement sur l’estrade pour interpréter des chants qui ont soulevé des tonnerres d’applaudissements. Accompagnés à la guitare par Olivier Savignac, chanteur et musicien aveyronnais, les élèves de l’école Saint-Jean ont chanté "L’alphabet de vivre ensemble", ceux de l’école Jean-Boudou un chant en occitan "Pan e Vida", ceux de l’école Saint-Joseph "Il changeait la vie" une chanson de Jean-Jacques Goldman et ceux de l’école Jacques-Prévert "La vie c’est maintenant" de Yannick Noah. Quant aux résidents de la Maison Sainte-Anne, ils ont chanté "Hissez haut, Santiano", avant de se joindre aux enfants pour un chant intergénérationnel "L’amitié".