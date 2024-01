Uniforme à l'école : voici la liste des établissements scolaires prêts à mener l'expérimentation

L'expérimentation d'une "tenue unique" à l'école est l'un des sujets majeurs de cette année scolaire 2023-2024. Cette phase devrait débuter en septembre.

"La tenue unique efface les inégalités entre familles et crée les conditions du respect", avait alors déclaré Emmanuel Macron sur Twitter, dans la soirée du 16 janvier 2024. Joint à son message, une carte du pays recensant les 100 établissements dans lesquels la tenue unique allait être expérimentée.

Écoles, collèges, lycées...

Nos confrères de Franceinfo et BFM TV ont pu se procurer la liste des établissements qui se portent volontaires. Les premiers indiquent que sur la centaine envisagée, une soixantaine est déjà identifiée et se compose de 39 écoles, 11 collèges et 10 lycées. Mais ils précisent que d'autres sont en cours d'identification, selon le service presse de l'Elysée.

Quels établissements veulent tenter l'expérience ?

Dans une carte, BFM TV dévoile la liste des établissements "ayant manifesté leur volonté d'expérimenter le port d'une tenue unique". Voici desquels il s'agit :

Aisne

Saint-Quentin : école primaire médée Ozenfant patriotes, école primaire Metz, école primaire Buisson

Aube

Troyes : école primaire Preize, école primaire Paul Bert, école maternelle Jacques-Yves Cousteau, école élémentaire Jacques-Yves Cousteau, école maternelle Jacques-de-Létin, école élémentaire Diderot

Bouches-du-Rhône

Marseille : collège Chape, collège Edmond Rostand, collège de Château-Forbin, cité internationale

: collège Chape, collège Edmond Rostand, collège de Château-Forbin, cité internationale Aix-en-Provence : école maternelle Grassi, école maternelle Les Deux

: école maternelle Grassi, école maternelle Les Deux Cassis : collège des Gorguettes

: collège des Gorguettes Châteaurenard : lycée Jean d'Ormesson

Guyane

Apatou : collège Ma-Aiye

Hérault

Béziers : école élémentaire Mairan

: école élémentaire Mairan La Grande-Motte : école élémentaire André Malraux

: école élémentaire André Malraux Pérols : école élémentaire Fontmartin

La Réunion

Saint-Benoît : collège Amiral Bouvet

: collège Amiral Bouvet Saint-Louis : collège Leconte-de-Lisle

: collège Leconte-de-Lisle Tampon : collège La Chatoire

Loire-Atlantique

Nantes : lycée professionnel maritime Jacques Cassard

Marne

Reims : école primaire sculpteurs Jacques, école primaire Maison blanche, école primaire Ravel, école maternelle Jard

Mayenne

Laval : lycée Ambroise Paré

Mayotte

Collège de Doujani

Collège de M'tsambora

Lycée de Sada

Mamoudzou : lycée des lumières

Nord

Attiches : école maternelle La Fontenelle, école élémentaire Jules Ferry

: école maternelle La Fontenelle, école élémentaire Jules Ferry Denain : école élémentaire Michelet

: école élémentaire Michelet Tourcoing : école maternelle Lamartine, école élémentaire Lamartine, école élémentaire Ferry, école maternelle Balzac, école élémentaire Balzac/Hug

Oise

Beauvais : lycée François Truffaut

: lycée François Truffaut Crépy-en-Valois : lycée professionnel Robert Desnos

Pyrénées-Atlantiques

Labastide-Monréjeau : école de Labastide-Monréjeau

Pyrénées-Orientales

Perpignan : école primaire d'Alembert 1, école primaire d'Alembert 2, école maternelle d'Alembert

Sarthe

Saint-Calais : lycée professionnel Jean-Rondeau

Seine-et-Marne

Arbonne-la-Forêt : école élémentaire Louis-Antoine de Saint-Just

Seine-Saint-Denis

Aubervilliers : école élémentaire Jules Valès, école élémentaire Eugène Varlin

: école élémentaire Jules Valès, école élémentaire Eugène Varlin Coubron : école élémentaire Paul Bert, école élémentaire Georges Mercier

: école élémentaire Paul Bert, école élémentaire Georges Mercier Neuilly-sur-Marne : école élémentaire Jaurès, école élémentaire Rouget-de-l'Isle, école élémentaire Chénier, école élémentaire Amiard

Somme

Ham : lycée professionnel Jean-Charles Peltier

Territoire de Belfort

Belfort : collège Vauban

"Si les résultats sont concluants..."

Toujours en marge de sa prise de parole, Emmanuel Macron a déclaré que "si les résultats sont concluants, nous la (la tenue unique, NDLR) généraliserons en 2026".