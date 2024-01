Alerte tsunami : dans ces neuf départements, voici pourquoi vous allez recevoir un message strident sur votre téléphone à 10 heures

Votre téléphone va sonner à 10 heures si vous habitez l'un de ces neuf départements ce vendredi matin.

Rassurez-vous tout de suite, il va s'agir d'un exercice. À 10 heures, les habitants de neuf départements vont recevoir un SMS d'alerte du dispositif FR-Alert ce vendredi 19 janvier 2024. Une fausse annonce au tsunami qui va concerner les départements du pourtour méditerranéen : les Alpes-Maritimes, le Var, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Hérault, l'Aude, les Pyrénées-Orientales, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud.

"Aucune action particulière n’est attendue de la part de la population lors de la réception de ce message FR-Alert et aucun moyen ne sera engagé sur le terrain (pompiers, police…)", prévient la préfecture de la zone de défense et de sécurité Sud. Il est donc demandé aux habitants de ne pas contacter les services de police et de secours à la réception du message. Aussi, aucune sirène ne sera déclenchée à 10 heures.

Même les téléphones en mode silencieux vont sonner

L'objectif de cet exercice est de "sensibiliser la population au dispositif FR-Alert et de rappeler les réflexes à adopter face à ce type de risque". À partir de 10 heures, l'ensemble des téléphones portable vont émettre un son fort spécifique. Même les appareils qui sont en mode silencieux devraient sonner, ce qui pourra parfois surprendre.

À noter que si une véritable alerte tsunami était activée, il serait demandé de se rendre immédiatement vers un point haut à pied et de s'éloigner sans délai des bords de mer. Prendre la voiture serait vivement déconseillé. En cas d'alerte, il serait demandé de ne pas aller chercher ses enfants à l'école (ces derniers seront pris en charge) et d'aller immédiatement se mettre à l'abri jusqu'à ce que les autorités déclarent la fin de l'alerte.