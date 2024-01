Decazeville. Des platanes ont été élagués et certains, malades, seront bientôt coupés

Depuis le début du mois, les agents de la mairie de Decazeville ont commencé l’élagage des arbres de la commune. "Chaque année, on en fait un petit peu et on renouvelle l’opération tous les trois ans", indiquent les agents. Pour certains, un abattage préventif est nécessaire. "Cinq ou six platanes sont pourris de l’intérieur", explique Christian Nickel, adjoint chargé entre autres de la voirie et des travaux. Certains de la place du 10-août, du monument aux morts ou du jardin public sont menacés. "Ils seront remplacés en nombre par des micocouliers", précise l’élu.