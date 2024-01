Gros plan sur Capel : un groupe lotois de 700 salariés et plus de 3 000 coopérateurs

Ancrée dans le Lot, avec un siège social basé à Cahors, le groupe Capel fait partie des fleurons de l'économie agroalimentaire.

Présidée depuis un peu plus d’un an par Christophe Canal, également président, depuis une dizaine d’années, de la Chambre d’agriculture du Lot, la coopérative Capel est née en 1973, de la fusion de cinq coopératives du Lot : Montcuq, Castelnau, Puy-l’Evêque, la Quercynoise à Cahors et la Coopérative agricole d’élevage (Cael).

Un pôle productions animales et un pôle distribution professionnelle et grand public

Lors de sa première année d’existence, la Capel comptait 60 salariés et obtenait un chiffre d’affaires d’un million d’euros. Aujourd’hui, Capel compte 700 salariés et travaille avec plus de 3 000 coopérateurs actifs. Sur son territoire de prédilection qui est le Lot, la Corrèze et le nord du Tarn-et-Garonne, Capel a organisé son développement autour de deux axes principaux : un pôle productions animales, palmipède, bovin et ovin et un pôle distribution professionnelle agricole et grand public. Un de ses outils structurants est la Quercynoise pour la filière palmipèdes, qui va de l’élevage à la commercialisation de produits haut de gamme, en passant par les étapes de gavage, d’abattage, de découpe et de transformation.

Un chiffre d'affaires de 280 M€

Capel a développé également une activité soutenue dans la filière bovine avec notamment quatre centres d’allotement situés à Montpezat-de-Quercy (Tarn-et-Garonne), Saint-Matré et Gramat (Lot) et Saint-Jal (Corrèze), et dans la filière ovine. Présente également sur le terrain de l’agrofourniture, de la vigne, le Groupe Capel possède également des magasins à destination du grand public, comptant, entre autres, vingt-trois magasins Gamm vert et un Frais d’ici.

Aujourd’hui, Capel affiche un chiffre d’affaires qui avoisine les 280 millions d’euros et, lors de sa dernière assemblée générale en juin, a présenté un résultat net de 2,7 millions euros.