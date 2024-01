Espalion. Les chanteurs d’Olt ont le vent en poupe

L’assemblée générale de la troupe a eu lieu à la salle de la gare.

Devant la quasi-totalité des membres de l’association (11 membres sur 12), la présidente Sylvie Glandières a ouvert la séance en remerciant tous les participants et a présenté son rapport moral et celui d’activités.

Avec l’arrivée de trois nouveaux membres (Valérie Fabre, Jean Pierre Tuiller et Jean-Antoine Mairiniac) la troupe est maintenant composée de 11 chanteurs (4 femmes et 7 hommes), sous la houlette du metteur en scène Bernard Sannié et de Franck Andrieu, l’inamovible et talentueux accompagnateur depuis plus de 20 ans. La présidente remercie chaleureusement les membres du bureau, le metteur en scène, le chef d’orchestre, les membres qui participent pour chaque spectacle au montage des décors, de l’éclairage et de la sono. Elle n’oublie pas bien évidemment de remercier tous les membres pour leur engagement sans faille et… pour leur talent.

Un spectacle "à la conquête" de tout le département

La parole est ensuite donnée à Marie Bénilde Belières, trésorière qui présente un bilan positif qui permettra de participer à l’achat des costumes et des décors pour le prochain spectacle. Depuis la précédente assemblée générale, en février 2023, le tout nouveau spectacle "Conquêtes" a été présenté au public 14 fois à travers tout le département et même dans le Cantal.

Lors de la première, le 5 février 2023 à la salle des fêtes de Saint-Côme, sous l’égide du Lions club, le spectacle présenté devant une salle comble (250 spectateurs) a entraîné dès les premières mesures les spectateurs et les chanteurs dans une ambiance chaleureuse et festive. Aux dernières notes, toute la salle était debout. Le ton était donné et laissait espérer la réussite dans le temps de ce spectacle.

Lors des 13 autres représentations en 2023, le succès de ce spectacle ne s’est pas démenti devant des spectateurs enchantés et ravis de ces presque deux heures partagées avec les chanteurs.

Pour l’avenir, l’année 2024 se présente sous les meilleurs auspices puisque 12 contrats sont d’ores et déjà signés : Castelnau-de-Mandailles le 20 janvier, Entraygues le 10 février, La Fouillade-Lunac le 3 mars, Onet-le-Château, salle de La Baleine le 8 mars, Arpajon le 21 avril, Thérondels le 24 mai, Neuvéglise le 9 juin, Brommat, théâtre de verdure le 10 août, Banhars le 5 octobre, Marcillac le 21 décembre. D’autres spectacles, dont un à Sébazac-Concourès, sont également en cours de négociations.

Le bureau reconduit

Le bureau reste inchangé avec Sylvie Glandières présidente, Marie Bénilde Belières trésorière et Daniel Le Derff secrétaire. C’est autour de la galette des rois et du pot de l’amitié que cette réunion s’est terminée dans une ambiance conviviale et joyeuse.