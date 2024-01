Coupe de France : quel est le programme pour les clubs de Ligue 2 encore engagés en 16es de finale ?

Rodez, qui affronte Monaco à Paul-Lignon ce samedi 20 janvier 2024, n'est pas le seul club de Ligue 2 encore engagé en Coupe de France.

La fête promet d'être belle à Paul-Lignon, ce samedi 20 janvier 2024. Contre Monaco, 4e de Ligue 1, Rodez tentera de bousculer la hiérarchie et de se hisser en huitièmes de finale de la Coupe de France. D'autres écuries de deuxième division ont le même objectif.

Six clubs encore en lice

En plus de Rodez, cinq clubs de Ligue 2 sont en lice pour ces 16es de finale de la Coupe de France. Laval, Valenciennes, Paris, Dunkerque et Bordeaux sont les derniers représentants d'une deuxième division qui verra au moins une de ses formations se qualifier pour le tour suivant. En effet, le tirage au sort a offert une affiche entre deux clubs de Ligue 2 : Valenciennes et le Paris FC !

Quel programme ?

Pour trois des autres écuries, que sont Rodez, Laval et Bordeaux, il faudra donc faire chuter une équipe de l'élite du football français pour accéder aux huitièmes de finale. Dunkerque a hérité, de son côté, d'un tirage plus favorable, se déplaçant sur la pelouse d'une équipe de National 2, quatrième échelon français.

Voici le programme pour les clubs de Ligue 2 :