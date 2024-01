Le Monastère. Cyclisme : de belles rencontres en perspective sur les routes et les chemins de l’Aveyron

L’association pour la promotion du cyclisme en Aveyron va fêter cette année ses 50 ans d’existence, un fringant quinquagénaire qui on peut le dire a crânement rempli sa fonction de promouvoir le cyclisme en Aveyron.

Un cyclisme avec une ligne directrice inspirée de l’Ufolep "une autre idée du sport". Que d’épreuves organisées durant toutes ces années, tours de l’Aveyron, des courses de villages bien évidemment, mais aussi des sorties de groupe, des participations aux épreuves départementales, régionales et nationales, sans oublier l’arrivée du VTT au début des années 90, la création de l’école de VTT en 2004 et un championnat national VTT à Combelles en 2011.

La vie du club continue avec tous ces rendez-vous annuels : randonnée VTT au Pas le 14 avril, course VTT à Combelles le 5 mai, courses sur route à Sainte-Radegonde le 25 juin, Agnac le 6 juillet et Capelle le 14 septembre. Après cinq années passées à la tête du club, André Hospital a souhaité passer le relais. Le club tient à le remercier pour son engagement, son dévouement, et tout le travail d’organisation accompli durant sa présidence de l’APC. Le club aura désormais une nouvelle direction qui va se décliner en un trio formé de Pierre Costes, de David Gayraud et de Pierre Massol. Cette nouvelle présidence à trois têtes s’est déjà mise au travail pour se répartir les rôles et les projets afin de continuer à faire vivre l’APC. Cela promet de belles rencontres en perspectives sur les routes et chemins de l’Aveyron, en commençant par le traditionnel stage de trois jours en Espagne au mois de mars.