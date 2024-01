Aveyron : une sortie de route fait deux blessés, la conductrice de 40 ans transportée en urgence à l'hôpital

Une voiture a fait une sortie de route à Najac, dans la nuit du dimanche 21 janvier 2024. Ses deux occupants ont été blessés : la conductrice, âgée de 40 ans, l'a été gravement.

Une sortie de route en pleine nuit s'est produite à Najac, très exactement au lieu-dit Lagarrigue, ce dimanche 21 janvier 2024. Il était 1h19 quand les pompiers ont été appelés.

Tombé dans un ravin

Selon le Service départemental d'incendie et de secours aveyronnais (Sdis 12), une voiture, seule impliquée dans l'accident, a fait une sortie de route : elle est tombée dans un ravin, de 10 mètres en contrebas. À son bord, la conductrice de 40 ans, et un passager de 39 ans, tous les deux blessés.

En urgence à l'hôpital

25 pompiers ont été déployés, dont les équipes du Grimp (groupes de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux) du Tarn-et-Garonne et de l'Aveyron. Les casernes de Laguépie, dans le 82, et de Villefranche de Rouergue, dans le 12, ont été sollicitées.

Les secours ont procédé à la désincarcération de la femme de 40 ans, transportée médicalisée et en urgence absolue sur le Centre hospitalier de Villefranche. Quant à l'homme de 39 ans, sorti seul du véhicule après l'accident, il a également été hospitalisé, mais en urgence relative.