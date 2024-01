Ce n'est pas du pipeau : le Conservatoire de l'Aveyron accueille le Tour du monde en 80 flûtes

Exposition, démonstrations et concerts sont au menu de ce rendez-vous à dates multiples à Rodez.



Dans le cadre du projet "Siyotanka le bâton qui chante", le Conservatoire de l’Aveyron accueille l’exposition musicalisée "Le Tour du monde en 80 flûtes". Créée par Annie Ploquin-Rignol, artiste flûtiste et enseignante au CRR de Perpignan, cette exposition met en lumière 80 flûtes dénichées aux quatre coins du monde.

Il s’agit d’un voyage musical et coloré qui est proposé au public, une immersion dans le monde infini des flûtes du monde et de leur diversité, à l’image de la pluralité des peuples qui les fabriquent et les jouent.

Annie Ploquin-Rignol commentera et proposera des démonstrations de ces instruments. Au cours du premier trimestre 2024, Annie Ploquin-Rignol interviendra également et à plusieurs reprises auprès des élèves du Conservatoire, afin de préparer le conte musical "Siyotanka le bâton qui chante" dont elle est l’auteure.

Ce travail donnera lieu à deux concerts qui se tiendront sur le département, dimanche 10 mars, à 17 heures, salle André-Jarlan, à Rignac, et samedi 16 mars à 20 h 30, à la salle multiculturelle d’Entraygues.

Exposition musicalisée "Le Tour du monde en 80 flûtes", samedi 27 janvier, à 15 h 30, à l’auditorium du conservatoire. Places limitées et réservation conseillée au 05 65 47 83 40. Entrée libre.