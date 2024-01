Coupe de France : après l'élimination de Rodez, il n'y aura plus que deux clubs de Ligue 2 en huitièmes de finale

Six clubs de Ligue 2 étaient au rendez-vous des 16es de finale de la Coupe de France, ces 19, 20 et 21 janvier 2024. Deux ont composté leur ticket pour le tour suivant.

Ils étaient, au départ, 20. Avant de quitter, tout à tour, la compétition. Les clubs de Ligue 2 n'étaient plus que six, en 16es de finale de la Coupe de France, qui se tiennent ces 19, 20 et 21 janvier 2024. Deux seulement seront au rendez-vous des huitièmes.

Quatre éliminations

Parmi les résultats notables, il y a évidemment celui de Rodez. Le Raf recevait Monaco (4e de Ligue 1) à Paul-Lignon. L'occasion de mettre fin à une série de 25 déplacements consécutifs en Coupe de France... et de tenter de se qualifier en huitièmes ! Mais si Mambo a répondu à Ben Yedder, qui avait mis l'ASM sur orbite sur pénalty, les Ruthénois ont été punis par l'ancien attaquant du TFC, auteur d'un triplé pour guider le Rocher vers la victoire (1-3).

Opposé, lui aussi, à une Ligue 1, Bordeaux a chuté face à Nice (2-3), alors que Dunkerque a été battu par Le Puy Foot 43, équipe de N2 (2-1). Le duel 100% Ligue 2 entre Valenciennes et le Paris FC s'est soldé par une victoire des Nordistes, mal en point en championnat (2-1).

Un exploit, pour deux qualifs au total

Les confrontations Ligue 1-Ligue 2 n'ont pas tout le temps profité à l'élite du football français. Si Nice et Monaco ont fait honneur à la hiérarchie, cela n'a pas été le cas du FC Nantes, finaliste en 2023 et vainqueur en 2022. Les Canaris, larges vainqueurs de Pau (1-4) dans un tour précédent qui les avait aussi menés vers un combat contre une équipe du rang inférieur, ont été surpris par Laval (0-1), à la Beaujoire.

Les Tangos, sauvés in extremis de la descente en National l'an passé, réalisent ainsi un exercice 2023-2024 de grande qualité. Actuels 4es de Ligue 2, ils seront au rendez-vous des huitièmes de finale de la Coupe de France. Tout comme, donc, le VAFC, bon dernier en championnat mais décidément inspiré dans la doyenne des compétitions de l'Hexagone.

Rappel des résultats

Six équipes, cinq rencontres, voici ce qu'ont donné des 16es de finale pour les clubs de Ligue 2, qui ont eu lieu en même temps, ce samedi 20 janvier 2024 :

Rodez (L2) 1-3 Monaco (L1)

Bordeaux (L2) 2-3 Nice (L1)

Le Puy Foot 43 (N2) 2-1 Dunkerque (L2)

Dunkerque (L2) Nantes (L1) 0-1 Laval (L2)

Valenciennes (L2) 2-1 Paris FC (L2)

Désormais, place aux matchs en semaine

À l’inverse des tours précédents qui se tenaient le week-end, la compétition offrira, dès les huitièmes de finale, des matchs en semaine. Ces mêmes huitièmes auront lieu le mercredi 7 février 2024.