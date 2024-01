Campuac. Dix nouveaux foyers ont rejoint la commune

Le maire Thierry Goumon et l’ensemble du conseil municipal ont réuni la population à l’occasion des traditionnels vœux, à la salle des fêtes. Jean-Claude Anglars, sénateur et conseiller départemental, Nicolas. Bessières, président de la communauté de communes Comtal, Lot et Truyère, étaient présents ainsi que plusieurs représentants de la gendarmerie et plusieurs maires des communes environnantes.

Après avoir souhaité la bienvenue à tous, M. Goumon a fait le tour d’horizon des travaux de l’année écoulée, s’attardant sur la fermeture de l’épicerie en gardant tout de même un grand espoir sur l’avenir de ce commerce.

Il parlait des projets pour 2024, puis présentait les habitants nouveaux arrivés en 2023 (10 foyers, soit 25 personnes). Deux naissances et plusieurs décès dont celui de Jacques Delfieux, maire honoraire. Il retraçait ses 43 ans de vie publique à Campuac.

Puis venaient les mouvements de personnels. Josette Périe et Guy Nolorgues ont reçu un cadeau pour leur départ récent à la retraite. Les nouveaux arrivés en remplacement : Delphine Darses pour l’école, habitant Lagarrigue et Julien Navarro pour les services techniques, habitant le lotissement du Stade.

Il terminait par ses souhaits de meilleurs vœux pour la nouvelle année.

M. Bessières et M. Anglars prenaient ensuite la parole.

Ce dernier se félicitait de voir dans l’assistance le nombre impressionnant d’enfants attentifs au discours des personnalités.

Le verre de l’amitié clôturait cette sympathique manifestation.