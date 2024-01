Les nouveaux Cahiers d’archéologie aveyronnaise sont sortis

Roches, stèles, sépultures, temples antiques et tombes rupestres, le sol aveyronnais recèle encore bien des trésors.



La collection des Cahiers d’archéologie aveyronnaise vient de s’enrichir d’un 35e numéro. Elle témoigne de la politique du Département de l’Aveyron dans le domaine de l’archéologie et de la vitalité de la recherche qu’elle suscite. Cette revue, coordonnée par la direction de l’archéologie du département de l’Aveyron, rassemble des articles et des notes, rédigés par des archéologues, professionnels ou bénévoles, d’horizons divers.

Elle met ainsi en lumière des recherches sur l’histoire et le patrimoine aveyronnais, depuis la Préhistoire jusqu’à l’époque contemporaine, et présente quelques opérations récentes menées dans le département. Les Cahiers d’archéologie aveyronnaise participent à l’archivage et à la diffusion des données collectées sur le terrain et font ainsi connaître nos richesses patrimoniales et nos actions bien au-delà de notre département.

Le 35e numéro des Cahiers d’archéologie aveyronnaise vous invite ainsi à découvrir dans les articles une roche tenace du territoire d’Entraygues, des stèles et une sépulture à incinération protohistoriques de Versols-et-Lapeyre, le temple antique de Cadayrac, les tombes rupestres de Montclarat, les fortifications de Compeyre et le curieux toponyme du "cimetière des ânes" à Montjaux.

Dans la rubrique d’actualités, vous trouverez le compte rendu de la prospection inventaire, menée par la direction de l’archéologie, qui documente et archive les découvertes fortuites et les suivis de travaux sur l’ensemble du territoire aveyronnais. Les notices vous renseigneront également sur trois diagnostics préventifs menés en amont de projets d’aménagement (Creissels, Olemps et Rodez), sur des sondages effectués au site de hauteur de la Granède (Millau) et à l’abbaye cistercienne de Sylvanès, et enfin sur les dernières campagnes des fouilles programmées des Touriès (Saint-Jean-et-Saint-Paul)…

Autant de sujets reflétant le dynamisme de la recherche archéologique en Aveyron !

Ouvrage disponible auprès de la direction de l’archéologie, 195 rue des Artisans, ZA Bel. Air, 12000 Rodez (05 65 46 82 74), dans les librairies et Maisons de la presse. 188 pages. Prix : 18 €.